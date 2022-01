Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha rilasciato delle dichiarazioni su Amrabat, profilo seguito dal Toro che piace anche al Tottenham

Il calciomercato prosegue e si avvicina alla chiusura fissata per il 31 gennaio alle ore 20. Il Toro continua a lavorare su diverse piste sia in entrata che in uscita e tra i nomi seguiti dal d.t. granata Davide Vagnati c’è Sofyan Amrabat. Sul centrocampista viola ha rilasciato delle dichiarazioni il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè che a Sportitalia ha dichiarato “Abbiamo avuto contatti con tante squadre. Il nostro mercato, dopo gli acquisti che abbiamo fatto, è pensato soltanto per cercare di accontentare chi giocava di meno e lui è uno di questi. È forte e vuole giocare di più. Nel suo ruolo c’è Torreira e uno come lui va in sofferenza se non gioca”. Sul centrocampista marocchino dunque non c’è solo il Toro ma diverse squadre tra cui il Tottenham di Antonio Conte. Una concorrente decisamente molto temibile e difficile da superare ma il Toro non sembra intenzionato a mollare la presa per Amrabat e cercherà in tutti i modi di portarlo all’ombra della Mole.

In estate il Toro era a un passo da Amrabat, ma poi la trattativa sfumò

Il Toro fece un tentativo anche la scorsa estate per cercare di strappare Amrabat alla Fiorentina, con Vagnati che aveva in pugno il giocatore ma poi la trattativa non andò in porto. Questo perché il club granata non era riuscito a vendere né Baselli né Rincon, così da non riuscire a fare spazio per il centrocampista marocchino. Nonostante ci fossero diverse squadre che manifestarono un interessamento per il centrocampista venezuelano o per il numero 8 granata. Il Toro ora vuole riprovarci e spera di riuscire a convincere Amrabat a trasferirsi nel capoluogo piemontese sfruttando la “carta Juric”. Infatti, trasferendosi a Torino il giocatore viola ritroverebbe Juric con il quale ha condiviso l’esperienza all’Hellas Verona. Con lui il giocatore marocchino ha instaurato un bellissimo rapporto e non sono un caso le parole al miele da parte di Amrabat nei confronti del tecnico croato proprio pochi giorni fa. Il Toro dovrà fare molta attenzione alle altre contendenti, soprattutto al Totthenam.