La Salernitana, che continua a trattare Simone Verdi, si è messa sulle tracce di un altro giocatore del Toro: Armando Izzo

Il calciomercato prosegue a passo spedito e diversi club sono alla ricerca dei rinforzi giusti da consegnare ai rispettivi allenatori. Tra queste società c’è sicuramente la Salernitana. Il club campano, che la scorsa settimana ha accolto come nuovo direttore sportivo Walter Sabatini, sta cercando in tutti i modi di salvarsi. Il direttore sportivo del club campano sta guardando anche in casa Toro per cercare dei giocatori da mettere sulla lista dei possibili acquisti e mentre cerca di portare Simone Verdi a Salerno, sul quale ha rilasciato delle dichiarazioni, il dirigente granata sta cercando di intavolare una trattativa anche per Armando Izzo. Il difensore napoletano già in estate era stato vicino a lasciare il Toro per trasferirsi al Cagliari. Poi la trattativa sfumò perché il giocatore non era soddisfatto dell’offerta economica che gli aveva proposto la società rossoblù. Ora toccherà alla Salernitana cercare di convincere il numero 5 del Toro a fare le valigie e a tornare in Campania, nella sua terra.

Izzo non rientra più nel progetto tecnico del Toro

Il Toro sicuramente incrocia le dita e spera di riuscire a vendere Izzo, risparmiando così una cifra importante. Infatti, il numero 5 granata guadagna circa 1,7 milioni all’anno. Il difensore napoletano ormai già da diverso tempo non rientra più nel progetto tecnico di Ivan Juric ed è uno dei giocatori che sono considerati un esubero. Izzo in questa stagione ha visto il campo con il contagocce, collezionando solamente 4 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. E nel caso di una sua permanenza al Toro, dopo la fine della finestra di calciomercato invernale, Izzo continuerebbe sicuramente a collezionare una serie di presenze in panchina, anche perché fin qui la retroguardia granata sta facendo molto bene e il difensore ex Genoa è molto indietro nelle gerarchie. Tutto questo potrebbe spingere Izzo ad accettare il trasferimento alla Salernitana. Sicuramente Sabatini proverà fino all’ultimo a riuscire a portare Izzo alla corte di Stefano Colantuono. Oltre a cercare di chiudere il prima possibile la trattativa per Verdi.