Il direttore sportivo del club campano Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni su Verdi, confermando l’interessamento per il giocatore

La Salernitana continua a muoversi il più velocemente possibile per cercare di portare alla corte di Stefano Colantuono nuovi rinforzi che possano dare un contributo al club campano per conquistare la salvezza. Il ds Walter Sabatini tra una trattativa e l’altra ha rilasciato delle dichiarazioni a Gol su Gol parlando anche di Simone Verdi, giocatore in uscita dal Toro che piace alla Salernitana. Nei confronti di Verdi Sabatini ha dichiarato: “Verdi è un giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà una Salernitana forte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia addosso e vadano immediatamente a combattere”. Già nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità.