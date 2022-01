Calciomercato Torino / Davide Vagnati ha in programma un incontro con l’entoruage di Nahitan Nandez: c’è da convincere anche il giocatore

Continua il tiro alla fune del Torino per Nahitan Nandez. Il centrocampista di proprietà del Cagliari è infatti un profilo interessante per i granata, a caccia di qualche rinforzo da assicurare a Juric. I sardi, che sanno quanto valga il loro giocatore, non sono però intenzionati a mollare facilmente la presa. 20 milioni o niente: questa la clausola messa dal club rossoblù, che si è dichiarato disposto anche a non cedere nessuno in caso di mancato accordo con le pretendenti in questione.

Calciomercato Torino: il Cagliari non abbassa le richieste

A rendere nota l’intenzione del club ci ha pensato il dg rossoblù Passetti. “Baselli è una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato”, queste le parole utilizzate nella conferenza in vista del match contro la Fiorentina.Ha quindii sottolineato che non ci saranno cessioni, cosa smentita in parte dalle intenzioni dichiarate dal club. L’addio di Nandez non è infatti da escludere, ma tutto dipenderà dall’accettazione o meno delle rigide richieste espresse dai sardi.

Torino: incontro con gli agenti di Nandez

Nonostante i 20 milioni richiesti e l’ingaggio piuttosto alto, il Torino non molla la presa e il dt Davide Vagnati sta intanto cercando di strappare un accordo con il giocatore, che deve essere ancora convinto ad accettare l’offerta dei granata. Per questo motivo quest’oggi è in programmo un nuovo contatto tra Vagnati e l’entourage del centrocampista uruguaiano. La buona notizia per il Torino è che dalla corsa per il giocatore si stanno allontanando sempre di più il Napoli e l’Inter, ma la fumata bianca è comunque ancora molto lontana.