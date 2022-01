Prima della sfida del Cagliari contro la Fiorentina, il dg Passetti ha parlato di Nandez e di Baselli

Si parla di Nandez con insistenza nelle ultime settimane: il calciatore del Cagliari ha tanti estimatori, non soltanto il Torino. Prima della sfida con la Fiorentina ne ha parlato il dg dei sardi, Passetti, che ha pure fatto il punto sulla situazione che riguarda Baselli, centrocampista vicino ormai ai rossoblù: “Baselli è una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato”, ha detto in riferimento a Nandez. Tra le righe si legge quindi la scelta di non mettere il centrocampista nella lista dei partenti ma contemporaneamente anche la possibilità che possa partire se dovesse arrivare l’offerta giusta.