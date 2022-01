Calciomercato Torino / Il Milan non riscatta più Pietro Pellegri dal Monaco: ma al Toro dovrebbe arrivare comunque. Le ultime

Poco cambia, per il Torino. Ma la trattativa per Pietro Pellegri ha subito uno scossone nelle ultime ore. Sembrava tutto definito: il Milan lo avrebbe riscattato dal Monaco in anticipo (e con lo sconto), poi lo avrebbe girato in prestito per 18 mesi ai granata, eventualmente con opzione di riscatto. A venir meno, però, è stato il primo tassello del puzzle. Milan e Monaco, infatti, non hanno trovato l’accordo economico sul prezzo del cartellino. I rossoneri hanno scelto di non investire più sul calciatore, rendendosi disponibili a chiudere anticipatamente il prestito.

Trattativa cambiata, ma il Torino è vicino all’obiettivo

L’attaccante classe 2001 tornerebbe formalmente al Monaco e poi verrebbe girato comunque in prestito al Toro, verosimilmente per sei mesi con diritto di riscatto. Il tutto dovrebbe chiudersi nel giro di qualche giorno. Un piccolo cambio di programma che ha allungato i tempi, ma l’esito alla fine non si modificherà di molto: Pellegri ritroverebbe Juric, l’allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa, e il papà Marco, team manager del Torino.