Calciomercato Torino / L’Udinese ha preso Pablo Mari e Benkovic: Izzo per ora resta al Toro. Ma il Cagliari è ancora un’opzione

La speranza del Torino è che Walter Mazzarri, alla fine, faccia la telefonata giusta per convincere Armando Izzo a raggiungerlo a Cagliari, lì dove all’inizio della prossima settimana – al più tardi – sbarcherà Daniele Baselli. I granata sanno che la squadra del loro ex allenatore non ha ancora depennato il centrale campano dalla lista degli obiettivi e, in questi giorni di contatti frenetici tra i due club (l’ultimo c’è stato ieri), il suo nome è uscito fuori, di tanto in tanto. Senza che, per ora, si sia arrivati a concretizzare una trattativa. Nonostante siano già arrivati Lovato e Goldaniga, i rossoblu non escludono a priori di tornare a intervenire nel ruolo. A patto di fare un investimento economico congruo. Ci stanno insomma ancora riflettendo, considerando anche che in rosa ci sono due giovani in rampa di lancio come Altare e Carboni, cui ovviamente Izzo toglierebbe spazio.

L’Udinese, intanto, si sistema

Il Toro si augura che finisca meglio di quest’estate, quando Izzo non trovò l’accordo economico col Cagliari e rimase sotto la Mole (questo causò lo stop all’arrivo di Walukiewicz). Stavolta il fattore Mazzarri potrebbe incidere, ma ci sarà da lavorare. Intanto l’Udinese, che nei giorni scorsi aveva avuto alcuni colloqui col club di Cairo per l’ex Genoa, al momento non ha più approfondito il dialogo. I friulani hanno preso anche il difensore Pablo Marì, dopo aver già messo sotto contratto Filip Benkovic. Per decidere il futuro di Izzo resta una settimana o poco più. Per il Torino è uno degli esuberi da cedere a gennaio, visto che non ha trovato spazio con Juric.