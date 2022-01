Calciomercato Torino / Occasione Salernitana per Verdi: i campani ci provano per il prestito. La situazione

Simone Verdi e il Torino sono due binari paralleli da mesi, ormai. L’attaccante classe 1992 non rientra nel progetto tecnico di Ivan Juric, che non gli ha mai trovato una collocazione definita nel 3-4-2-1. Farebbe il trequartista, e lì ha giocato le poche volte in cui è stato impiegato, ma senza avere il passo e l’intensità di gioco che invece in quel ruolo servirebbero. E così, in questo mercato di gennaio, il ds Vagnati sta cercando di piazzarlo. Era nei pensieri della Sampdoria, che però con l’arrivo di Giampaolo ha virato altrove, visto che già al Toro il 24 mal si integrava con il credo calcistico del tecnico di Giulianova. Nelle ultime ore, a farci un pensiero è stata la Salernitana.

La trattativa con la Salernitana

Walter Sabatini, nuovo ds dei campani, sta preparando un profondo cambiamento nella rosa. E ha inserito Verdi nell’elenco dei possibili obiettivi per l’attacco. Le due società lavoreranno nei prossimi giorni per vedere la fattibilità dell’operazione. Due sono le variabili. E’ da valutare la volontà del calciatore, che sta riflettendo sulla proposta: la Salernitana è ultima in classifica, ma gli permetterebbe di rimettersi in gioco dopo una prima parte di stagione da dimenticare. E poi c’è da sistemare la formula dell’eventuale trasferimento, che è imbastita sulla base di un prestito semestrale. Il calciatore, al Toro, percepisce 1,7 milioni a stagione: una cifra ingente, anche se gli emolumenti gli andrebbero riconosciuti solo fino a giugno.