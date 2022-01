Calciomercato Torino / Verdi era stato richiesto da D’Aversa, con il cambio di allenatore non è più un obiettivo della Sampdoria

Non sarà la Sampdoria la prossima squadra di Simone Verdi. Dopo i sondaggi svolti nelle scorse settimane, con l’arrivo sulla panchina blucerchiata di Marco Giampaolo la trattativa si è arenata e sembra improbabile che possa riprendere negli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Il numero 24 granata era stato richiesto da Roberto D’Aversa, Giampaolo sembra invece avere idee diverse riguardo ai rinforzi che servono alla squadra blucerchiata. Verdi resta comunque in uscita dal Torino ma il dt Davide Vagnati dovrà ora cercare una nuova sistemazione per lui.

Calciomercato Torino: Verdi in uscita ma non è l’unico

A una decina di giorni dalla chiusura della sessione invernale, sono ancora molte le operazioni (sia in entrata che in uscita) che il dirigente granata dovrà riuscire a portare a termine, l’unico giocatore finora ceduto è stato Tomas Rincon (c’è da capire quanto spazio avrà ora alla Sampdoria con Giampaolo e quali compiti gli saranno chiesti di svolgere). Oltre a Verdi, nella lista dei possibili partenti ci sono anche Simone Zaza e Armando Izzo, mentre è praticamente tutto fatto per la cessione di Daniele Baselli al Cagliari.