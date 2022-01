Calciomercato Torino / I rossoblù vogliono chiudere velocemente per Baselli: il giocatore è intanto tornato a disposizione

Contiuano i giri di valzer sul fronte mercato per il Torino. Dopo l’arrivo sfortunato di Fares ecco che i granata si preparano ad una cessione. In cima alla lista c’è quella di Baselli, che ha ttirato su di sè l’atteznione di alcuni club. Chi però ha sbaragliato la concorrenza per appropriarsi del centrocampista granata è il Cagliari. I rossoblu hanno infatti fretta di chiudere per l’8 granata, tornato di recente a disposizione dopo uno stop, e potrebbero attivarsi già nelle prossime ore.

Toro, anche Baselli tra i gicoatori in scadenza

Anche Baselli è nella lista dei giocatori in scadenza. Giugno sarà infatti il termine ultimo in granata per lui, che non sta trovando spazio alla corte di Juric. Il nuovo tipo di gioco portato dal tecnico ha visto il centrocampo trasformarsi per assecondare esigenze precise. L’ex Atalanta, non rientrando nei canoni del croato, è stato quindi segregato ai margini avendo poche possibilità anche nelle situazioni di emergenze. Il suo futuro resta sempre più lontano dalla Mole.

Baselli, ad attenderlo a Cagliari c’è l’ex tecnico granata Mazzarri

Il Cagliari potrebbe fargli bene. Sulla panchina dei sardi c’è infatti Walter Mazzarri, vecchia conoscenza del Torino e del centrocampista granata. Con lui, Baselli ha ottenuto ben 73 presenze contornate da 7 gol e 7 assist. Ha inoltre esordito nei preliminari di Europa League, giocando in tutte le partite tranne il ritorno contro il Soligorsk. Il ritorno di fiamma potrebbe perciò fare bene ad entrambi: il tecnico rischia col suo Cagliari di scendere nella Serie cadetta. L’arrivo dell’ex Atalanta potrebbe colmare parte delle lacune e contribuire alla causa che, in caso di portata a termine gli consentirebbe un rinnovo di contratto automatico dopo i primi sei mesi.