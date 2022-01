La Fifa ha previsto un nuovo regolamento da far entrare in vigore a partire da luglio. Verrà discusso a marzo in Consiglio

Nuovo regolamento in vista sul fronte mercato ed in particolare i prestiti. Tanti i cambiamenti previsti dalla Fifa,intenzionata a farli entrare in vigore dal 1° luglio. Secondo quanto riportato da Gazzetta, tra le modifiche vi è il divieto di girare in prestito ad un terzo club un giocatore professionista già trasferitosi a titolo temporaneo nella squadra dove milita. Ci sarebbe poi un numero preciso di prestiti effettuabili a stagione tra gli stessi club (un massimo di otto in uscita ed entrata nel 2022-2023,di cui solo tre con la stessa squadra, ridotto a sette e poi sei nelle due stagioni successive). È inoltre previsto l’obbligo di trascrivere tutti i termini del prestito e dell’accordo effettuato, in particolare per quanto riguarda la parte finanziaria e le tempistiche.

Gli Under-21 esentati dalle regole Fifa

Ci sarà poi un blocco degli accordi a breve termine ed il massimo della durata dei prestiti sarà di un anno. L’obiettivo principale di questo nuovo regolamento cche verrà discusso a marzo in Consiglio, è quello di invogliare i club ad investire sui giovani già di loro proprietà e di impedire alle squadre più ricche di accumulare giocatori poi inutilizzati. Ciò che verrà messo in pratica da luglio è però ancora limitato, perchè i profili che hanno un’età pari o inferiore ai 21 anni, non sono soggetti alle regole della Fifa.