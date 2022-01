Calciomercato Torino / Pellegri si avvicina a diventare un giocatore granata, almeno fino a giugno: e poi? I margini della trattativa col Milan

“Pobega in prestito secco? Non è bello lavorare per altre società”. Parole e musica di Ivan Juric, che nell’agosto scorso accoglieva così il centrocampista classe 1999, che a fine stagione tornerà al Milan senza aver mai avuto la concreta possibilità di diventare un giocatore del Torino a titolo definitivo. Il club granata ora sta cercando di non fare il bis. Giorni fa, il Toro ha chiesto al Milan informazioni per Pietro Pellegri. La trattativa è entrata nel vivo, procedendo bene fino all’avvicinamento di martedì, con i rossoneri che si impegnavano a riscattare l’attaccante classe 2001 dal Monaco prima di girarlo in prestito al Torino, cosa praticamente definita nella giornata di ieri ma che ancora richiederà qualche ora di attesa.

L’attesa per Pellegri e gli scenari

Il rischio è che, alla fine, i granata non riescano a strappare nulla più di un prestito secco, fino a giugno. In queste ore, i club stanno definendo i dettagli dell’operazione: per ora bocche cucite sulla formula. Il presidente Cairo e il diesse Vagnati sono consapevoli che qualunque opzione che non garantisca al club la possibilità di trattenere il giocatore in granata nel futuro non sarebbe ben accolta da Juric. Ecco perché stanno insistendo con il Milan per garantirsi il diritto di riscatto.

Zaza (per ora) non esce

Pellegri, allo stato attuale, sarebbe la quarta punta sotto contratto col Torino, dopo Belotti (infortunato), Sanabria e Zaza. Quest’ultimo è in uscita, ma finora le proposte ricevute non lo hanno particolarmente scaldato. Si vedrà se il discorso abbozzato col Genoa entrerà nel vivo. Intanto i granata hanno sondato il terreno anche per Seck (altro attaccante classe 2001) della Spal: ma gli estensi chiedono un investimento di almeno 3 milioni di euro.