Il direttore sportivo della Spal, Giorgio Zamuner, ha parlato del futuro di Demba Seck, attaccante classe 2001 che piace al Torino

Pietro Pellegri, come vi abbiamo ampiamente raccontato, è il principale obiettivo del Torino per rinforzare l’attacco, il dt Davide Vagnati sta però valutando anche delle piste alternative, tra queste c’è Demba Seck, attaccante classe 2001 di proprietà della Spal. Proprio del futuro di Seck ha parlato il ds del club di Ferrara, Giorgio Zamuner, in conferenza stampa: “Seck sicuramente ha attirato l’attenzione in serie A, il Torino è una delle squadre interessate ma ce ne sono anche altre. Il Toro, in questo momento, è però nelle condizioni di pensarci più seriamente rispetto ad altri che invece hanno fatto solo dei sondaggi ma di concreto non è ancora arrivato niente. A fronte di un’offerta importante possiamo pensare di fare un sacrificio”.