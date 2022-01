Calciomercato Torino / Parla Sofyan Amrabat a Radio Sportiva dalla Coppa d’Africa: “Se ho sentito Juric? No, ma è un secondo padre”

Sofyan Amrabat ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dal ritiro del Marocco, la sua Nazionale, con la quale sta giocando la Coppa d’Africa. E tra i temi affrontati, naturalmente, c’è stato anche il calciomercato. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina e in estate è stato a un passo dall’arrivo al Torino, lì dove c’è Juric, che ai tempi del Verona lo fece rendere al meglio. Ecco le sue parole: “Non ho avuto nessun contatto con Juric, ma è come un secondo padre per me. Non so cosa succederà, sono domande da fare al mio agente. Sono concentrato sulla Coppa d’Africa e sul Marocco, questa è la cosa più importante in questo momento”.