Calciomercato Torino / Il Cagliari vicino a due centrocampisti, Nandez in uscita: c’è anche il Napoli. Contatti in corso, ma niente svolta

I contatti ci sono, ma la svolta ancora no. Nahitan Nandez resta un piano complicato, per il Torino, che ora teme l’inserimento del Napoli. La trattativa si è completamente slegata, in questa fase, da qualunque contropartita. Daniele Baselli – per il quale è vicina la fumata bianca – andrebbe in Sardegna a prescindere dall’uruguagio e sarebbe il primo di due rinforzi a centrocampo (l’altro è Aebischer dello Young Boys). I granata avevano provato a inserire almeno un giocatore per abbassare il prezzo di Nandez, ma il Cagliari non si è convinto: a un certo punto, ad esempio, Cairo e Vagnati hanno proposto Linetty, non scaldando i rossoblu. E ora il polacco potrebbe raggiungere Giampaolo alla Sampdoria.

L’ingaggio, il riscatto, il Napoli: tutti gli ostacoli

L’impostazione, per arrivare a Nandez, è quella di un prestito con diritto di riscatto. Formula non per forza sgradita al Cagliari, ma sulla quale ancora non c’è nemmeno l’abbozzo di un accordo sulle cifre. La valutazione dell’ex Boca Juniors si aggira attorno ai 20 milioni. Troppi, per la forza economica del Torino in questo momento. Non appena i due direttori sportivi, Vagnati e Capozzucca, si vedranno, allora il discorso arriverà a una conclusione: in un senso o nell’altro.

Senza un compromesso ragionevole (e al ribasso, rispetto alla richiesta attuale) sul prezzo e senza un’intesa equilibrata col calciatore – che in Sardegna prende 1,6 milioni l’anno: vicino al tetto massimo del Toro -, non se ne farà nulla. Nel frattempo, la concorrenza avanza. L’Inter – destinazione preferita da Nandez – a gennaio non dovrebbe riprovarci, a meno che la linea non cambi improvvisamente, ma il Napoli sta facendo un tentativo. E al giocatore la destinazione azzurra non dispiacerebbe.