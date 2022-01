Baselli è sempre più vicino al Cagliari, per lui è pronto un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza

Il calciomercato prosegue e le strade di Daniele Baselli e del Torino sembrano pronte a dividersi definitivamente. Il centrocampista bergamasco è sempre più vicino al Cagliari, che ha pronto per il numero 8 granata un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza (quello col Toro sarebbe scaduto a giugno). Nelle ultime ore si sono registrati ulteriori e importanti passi avanti nella trattativa e Walter Mazzarri spera di poter riabbracciare molto presto Baselli, con il quale ha già lavorato nella sua esperienza al Toro. Dunque il dt granata Davide Vagnati e il ds del Cagliari Stefano Capozucca continuano a lavorare con ottimismo su questa pista, slegata dal discorso per Nandez. Il Cagliari già da diversi mesi aveva messo gli occhi su Baselli e adesso vede più vicino che mai lo sbarco del centrocampista classe 1992 in Sardegna.

Dopo le difficoltà col Torino può ripartire dal Cagliari

Baselli intanto attende gli sviluppi della trattativa con le valigie fatte, pronto a catapultarsi in una nuova avventura dopo aver indossato la maglia del Toro per diversi anni. Il centrocampista bergamasco dovrà rimettersi in gioco dopo che nella prima parte della stagione ha raccolto soltanto 5 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia. Baselli dovrà dare un importante contributo alla squadra di Walter Mazzarri a raggiungere la salvezza, anche se non sarà sicuramente un obiettivo facile dato che la squadra rossoblù fin dall’inizio della stagione si trova invischiata nelle zone basse della classifica.