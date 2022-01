Il Vicenza è fortemente interessato a Kone, il centrocampista granata però piace a diversi club in Serie B

Dopo la cessione di Tomas Rincon alla Sampdoria, un altro giocatore potrebbe presto fare le valigie. Infatti, Ben Lhassine Kone è sempre più vicino a lasciare il Toro in prestito in questa finestra di calciomercato invernale che si concluderà il 31 gennaio alle ore 20. Sul centrocampista ivoriano si sono posati gli occhi del Vicenza che al momento rimane la favorita per strappare Kone al Toro. Ma il club biancorosso non è l’unica società interessata al numero 25 granata. Kone, come vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse, è seguito anche dalla Spal e dall’Alessandria. Dunque il giocatore classe 2000, a meno di colpi di scena, molto probabilmente ripartirà in Serie B e più precisamente lo farà con la maglia del Vicenza, con il difficile obiettivo di cercare di salvare il club veneto dalla retrocessione in Serie C. Attualmente la squadra guidata da Cristian Brocchi è ultima in classifica con solo 7 punti.

Ripartire dalla Serie B per giocare con continuità

Lasciando il Toro il prestito Kone giocherebbe sicuramente con maggiore continuità. In granata il centrocampista classe 2000 è chiuso dalla concorrenza e fin qui ha visto il campo con il contagocce. Infatti, per il momento Kone ha raccolto solo 2 presenze, di cui una in Serie A e una in Coppa Italia. La prima presenza è stata contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Kone è entrato in campo al posto di Rolando Mandragora che aveva dovuto alzare bandiera bianca a seguito di un brutto infortunio. La seconda presenza è stata in Coppa Italia contro la Sampdoria, con il numero 25 granata che è entrato in campo a gara in corso collezionando solo 14’ minuti in campo. Ora Kone ha bisogno di giocare anche per mettere minutaggio sulle gambe e molto presto potrebbero esserci novità sul suo futuro.