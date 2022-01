Calciomercato Torino / Si avvicinano le parti per il passaggio a titolo definitivo di Pellegri dal Monaco al Milan. Il Toro attende e lima i dettagli

Pista più calda che mai, quella seguita dal Torino per Pietro Pellegri. Sono infatti giorni decisivi per mandare in porto l’affare che vede coinvolti diversi soggetti. Lo scoglio più grande, ovvero l’accordo tra il Milan, club che detiene il cartellino del giocatore a titolo temporaneo, e il Monaco, club che invece lo possiede, sta per essere superato. Diversi intoppi hanno caratterizzato questa traversata, giunta quasi al termine grazia all’accordo definitivo, che è in dirittura d’arrivo. Il Toro si prepara ad accogliere il calciatore in prestito, probabilmente per un periodo più lungo rispetto a quello inizialmente previsto.

Torino-Pellegri: prestito di 18 mesi, e poi? Gli scenari

Pellegri è una vecchia conoscenza di Juric, che lo ha fatto esordire da giovanissimo ed è pronto a farlo crescere attraverso un percorso di 18 mesi. L’ex Genoa potrebbe infatti approdare sotto la Mole con la formula del prestito non solo fino al prossimo giugno. È in via di definizione, infatti, un accordo con il Milan che ha la scadenza fissata al giugno 2023. I granata vorrebbero inserire l’opzione di riscatto, ad oggi ancora in dubbio. I rossoneri non sono così sicuri di lasciare aperto uno spiraglio per una cessione definitiva e resta in ballo anche un eventuale controriscatto a favore del Diavolo. Le prossime ore saranno decisive per decidere le sorti dell’attaccante.