Calciomercato Torino / Marko Lazetic è vicinissimo a vestire la maglia rossonera, presto le visite mediche e la firma

Ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che mira a portare Marko Lazetic dalla Stella Rossa al Milan. L’attaccante classe 2004 infatti dovrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche e firmare il contratto in modo da essere già a disposizione di Pioli per la prossima sfida di campionato. Il poco spazio trovato da Pietro Pellegri in rossonero ha spinto la dirigenza del club milanese a puntare su di un altro giovane, l’acquisto della punta serba servirà sicuramente per il futuro in modo da essere tutelati per il dopo Ibrahimovic. Nel frattempo il 18enne potrà imparare molto da attaccanti molto esperti quali Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Sul giovane attaccante c’erano molte squadre disposte a puntare, ma il Milan ha battuto la concorrenza delle avversarie e sborserà 5 milioni (bonus inclusi) per assicurarsi le prestazioni del giovane talento della Stella Rossa. Tra le squadre interessate al giocatore c’era anche il Torino, come aveva confermato il ds della squadra serba, Mitar Mrkela.

Calciomercato Torino: Lazetic a un passo dal Milan

Nel frattempo il Torno ha quasi chiuso la trattativa con il Monaco per il prestito con diritto di riscatto di Pietro Pellegri, giocatore che dovrà però prima risolvere il contratto con il Milan. Riuscirà Lazetic in rossonero a trovare quello spazio che proprio l’attaccante 2001 non è riuscito a ritagliarsi? Difficile nell’immediato, anche perché con ogni probabilità il calciatore verrà fatto maturare nella Primavera (così come sarebbe accaduto anche al Torino). I granata però speravano anche di poter battere la concorrenza rossonera e, a distanza di 13 anni, di avere un altro Lazetic in squadra (Marko è infatti il nipote di Nikola, esterno di centrocampo che ha giocato nel primo Toro di Cairo fino al 2008). Così però non è stato e il numero 28 dello Sella Rossa giocherà al Milan.