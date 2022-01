Calciomercato Torino / L’interesse iniziale della Sampdoria per Verdi è sfumato dopo l’arrivo di Giampaolo. La Salernitana ci prova

Altro giro, altra corsa sul fronte mercato per il Torino. I granata stanno infatti cercando di liberarsi di qualche esubero per sgravarsi degli ingaggi e avere più spazio in rosa. Tra i principali indiziati c’è Simone Verdi, dal futuro lontano dalla Mole per la seconda volta. Già sul mercato da tempo, l’attaccante granata non ha però ancora trovato una sistemazione. C’è infatti stato un cambio tra le sue pretendenti: la Sampdoria si è infatti defilata dopo il ritorno di Giampaolo, lasciando il suo posto alla Salernitana.

Calciomercato Torino, Giampaolo ha rovinato i piani: niente Samp per Verdi

Un matrimonio che non s’aveva da fare quello tra i blucerchiati e l’ex Napoli, vecchia conoscenza di Giampaolo. Già in granata, i due non si sono rivelati essere un binomio vincente come mente e braccio. Il tecnico ex Milan, non convinto del modo di giocare di Verdi, ha perciò deciso di virare su altri obiettivi di mercato e lasciare che qualcun altro si appropriasse del suo cartellino. Alla finestra è perciò spuntata la Salernitana di Colantuono, alle prese con una situazione difficile da gestire e quindi in cerca di tutto l’aiuto possibile.

Toro, la Salernitana affretta i tempi per assicurarsi Verdi

L’altra granata di Serie A ha infatti già sguinzagliato Walter Sabatini, nuovo ds del club, per cercare di trovare un accordo con i granata. Ad ora non sono ancora stati presi accordi, tenendo presente l’incidenza della volontà del giocatore. L’ultimo posto e lo scoglio dell’ingaggio potrebbero infatti costituire un problema. La Salernitana però non si dà per vinta e vuole accelerare il passo. La fine del mercato non tarderà ad arrivare e la pausa nazionali che la precede può essere la finestra giusta per chiudere l’accordo.