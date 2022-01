Calciomercato Torino / Archiviata la partita con il Sassuolo, ora testa al mercato: si chiude per Pietro Pellegri

La delusione per quei due punti buttati contro il Sassuolo Ivan Juric probabilmente non l’ha ancora digerita, nel frattempo l’allenatore croato si prepara ora ad accogliere Pietro Pellegri. La trattativa per l’attaccante è ormai arrivata alle battute finali: il Milan non sembra intenzionato a fare ulteriori rilanci per riscattare il cartellino del giocatore dal Monaco, concluderà quindi con sei mesi d’anticipo e il club monegasco girerà a sua volta Pellegri ai granata in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.

Calciomercato Torino: Pellegri, acquisto in ottico futuro

In attesa di recuperare Andrea Belotti, con Simone Zaza ai margini della squadra e in uscita, Juric avrà così un giocatore da poter alternare ad Antonio Sanabria al centro dell’attacco. L’acquisto di Pellegri va però letto soprattutto in ottica futuro, perché il Torino vuole cautelarsi e trovare subito il possibile sostituto del Gallo, il cui futuro, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà lontano da Torino. Questi sei mesi serviranno quindi a Pellegri per inserirsi nei meccanismi della squadra, conosce i compagni, per poi prendersi sulle spalle il peso dell’attacco da giugno.

Sfortunato al Milan, Pellegri ha voglia di rivalsa

Juric si aspetta però che Pellegri possa comunque dare anche un contributo importante nell’immediato, perché il Torino ha finora dimostrato di non riuscire a concretizzare la grande mole di gioco costruito e le palle-gol create. L’attaccante classe 2001 arriva da una prima parte di stagione sfortunata in cui, anche a causa di alcuni infortuni, non è riuscito a trovare molto spazio in rossonero. La voglia di rivalsa non gli manca di certo.