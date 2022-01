Il CT Mancini chiama 35 giocatori per lo stage di gennaio: non c’è nessun giocatore del Torino. Escluso anche Pobega

Il CT Roberto Mancini ha reso noti i nomi dei convocati in vista dello stage previsto per questo weekend per preparare la meglio la Nazionale agli spareggi di marzo, che decreteranno la qualificazione o meno al Mondiale 2022. Tra i trentacinque uomini convocati, non figura nessun giocatore del Torino. Anche Pobega, chiamato in causa l’ultima volta, è rimasto questa volta fuori dai piani del tecnico. Oltre a Balotelli, ci sono però alcuni nomi nuovi: da Carnesecchi, a Scalvini, passando per Fagioli, Luiz Felipe, Ricci, Frattesi e Joao Pedro.

Italia, i convocati di Mancini

Ecco i giocatori convocati da Mancini per lo stage.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).