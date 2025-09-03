Il portale georgiano Geo Team, secondo le informazioni raccolte, svela il motivo per cui l’operazione Getafe-Sazonov sarebbe saltata

Dalla Georgia rimbalza l’indiscrezione secondo cui il trasferimento di Sazonov sarebbe saltato all’ultimo istante per colpa di una e-mail errata. Il portale Geo Team, su X, ha spiegato che secondo le informazioni raccolte alla base del mancato tesseramento col Getafe ci sarebbe un errore del Torino in una comunicazione. Errore costato minuti preziosi, tanto che il club spagnolo non sarebbe poi riuscito a completare il trasferimento e chiudere l’operazione.

L”indiscrezione su Sazonov

“Quando il Getafe ha iniziato a tesserare Sazonov – si legge -, il Torino ha inviato l’email del giocatore in modo errato. Questa era l’email alla quale il georgiano avrebbe dovuto ricevere il codice di caricamento per il Fax. Questo errore ha ritardato il processo di registrazione di 10 minuti e alla fine il tempo a disposizione del Getafe è scaduto”.

Questa è ovviamente la versione di Geo Team che al momento il Torino non ha ancora commentato.