Il difensore francese non rientra nei piani di Baroni: tentativi di cessione senza esito, potrebbe restare ai margini

Il mercato estivo non ha portato a una svolta per Ali Dembélé, che resta uno dei giocatori in uscita dal Torino. La società granata ha provato a trovare una sistemazione al calciatore per diverse settimane, valutando varie piste sia in Italia che all’estero. Tra i tentativi più concreti c’è stato quello con la Juve Stabia, ma la trattativa non è mai decollata, lasciando di fatto la situazione immutata.

Dembélé non rientra nei piani di Baroni

Il francese non rientra nei piani tecnici di Marco Baroni: l’allenatore granata non lo ha preso in considerazione nelle prime gare della stagione e, salvo sorprese, non lo farà neppure in futuro. Il giocatore è rimasto ai margini del progetto sin dal ritiro estivo e le gerarchie stabilite non sembrano lasciare margini per un suo utilizzo.

La speranza dei mercati esteri

La dirigenza del Torino non ha intenzione di arrendersi e continuerà a sondare il mercato nelle prossime settimane. Alcuni campionati esteri, infatti, sono ancora aperti (come quello turco o russo) e potrebbero offrire spiragli utili per piazzare il giovane. L’obiettivo è trovargli una destinazione che possa garantire spazio e continuità, aspetti fondamentali per la sua crescita e per non interrompere bruscamente un percorso che, al momento, rischia di restare fermo.

Se però non dovessero arrivare opportunità concrete, Dembélé resterà a Torino ma con prospettive ridotte. Senza un trasferimento, la sua stagione sarà caratterizzata da pochissime presenze e da un ruolo marginale in rosa. Un destino che il giocatore e il club vorrebbero evitare, ma che al momento resta lo scenario più probabile.