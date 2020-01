Calciomercato, Falque: niente ritiro col Torino. La Spal aspetta la sua risposta - Toro.it

Calciomercato Torino / Iago Falque non partirà in ritiro con la squadra dopo la disfatta contro l’Atalanta: lo spagnolo è al passo d’addio

Un assente d’eccezione e una conferma. Iago Falque non partirà per il ritiro che Walter Mazzarri ha imposto dopo la disfatta del suo Torino contro l’Atalanta, di fatto dimostrando di essere ormai al passo d’addio. Uno strappo ormai definitivo, quello tra l’ala di Vigo e il club granata: il momento dei saluti è dietro l’angolo. Alla finestra c’è la Spal, che spera di avere il 10 dopo aver già abbracciato il ritorno di Kevin Bonifazi. Proprio nella debacle contro la Dea (0-7) l’ex Genoa era rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti. E oggi non sarà con i compagni nel ritiro che accompagnerà alla sfida contro il Milan di Coppa Italia.

Gli spallini, affermava appena ieri il presidente Colombarini (dopo la sconfitta contro il Bologna), sono ottimisti sul buon esito della trattativa. La risposta definitiva del ragazzo è attesa entro martedì. Il sì alla Spal resta, ad oggi, la pista più concreta per il futuro. Che dopo la decisione del Toro appare segnato: l’addio a gennaio, verso Ferrara o altri lidi, è inevitabile.