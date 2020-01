Calciomercato Torino, per Zaza ci prova il Villareal

Calciomercato Torino / Dalla Spagna si rincorrono le voci su un interesse del Villareal. Però i granata per cedere devono prima avere una alternativa

Arrivato tra le critiche e ritagliatosi un posto con il tempo, Simone Zaza è nuovamente finito ai margini del progetto del Torino, non insensibili ad eventuali proposte in arrivo. Assente da qualche tempo in campo, complice anche un infortunio alla coscia, l’attaccante avrebbe attirato su di sé l’interesse di un club spagnolo. Si tratta del Villarreal, che milita in Liga e che avrebbe messo gli occhi sul numero 11 del Toro dopo la cessione di Karl Toko Ekambi al Lione. La situazione si è però complicata ultimamente: l’imminente addio di Iago Falque, potrebbero bloccare, almeno per ora, le trattative.

Il Villarreal sceglie il prestito con obbligo di riscatto

Il ritorno in Spagna per l’attaccante del Toro è la pista più plausibile. Il Villarreal, ottavo in Liga, avrebbe avviato i contatti con i granata: l’idea è quella di cedere le prestazioni di Zaza secondo le modalità del prestito con obbligo di riscatto

In lizza anche l’Espanyol, attualmente ultimo e quindi a rischio retrocessione, che vorrebbe rinforzarsi per risollevarsi. Molto dipenderà dalle alternative e dalla volontà del giocatore, con la permanenza che torna ed essere una possibilità concreta.

Dubbi sulla cessione di Zaza, con Iago Falque in partenza

Sembrava certa la volontà di lasciar andare Simone Zaza, ma ora l’epilogo non è più così scontato. La partenza di Iago Falque potrebbe infatti bloccare ogni possibilità, con il Toro che si ritroverebbe con poche alternative in attacco. Passare da un eccesso all’altro non giova mai a nessuno e lo sanno bene i granata, che attualmente hanno una rosa numerosa, cosa poco gradita a Mazzarri, ma che con l’addio di Zaza potrebbe diventare troppo corta. Per favorire un suo eventuale trasferimento, non è sufficiente trattenere Millico, ma bisognerebbe invece sostituirlo, per assicurare al tecnico le giuste alternative. Il mercato però non resterà aperto ancora a lungo.