Calciomercato Torino / Fares, nonostante il brutto infortunio, potrebbe ottenere la conferma: granata al lavoro con la Lazio

Mohamed Fares è un giocatore che è sempre piaciuto al Torino e da un po’ di tempo il club lo stava tenendo d’occhio, preparando il colpo. Durante l’ultimo mercato invernale il giocatore è finalmente arrivato in maglia granata. La sua velocità abbinata alle sue capacità tecniche avrebbero fatto molto comodo sulla sinistra dove da un po’ di tempo sta giocando, e sta facendo anche abbastanza bene, Vojvoda. Tuttavia un giocatore in più farebbe sempre comodo, anche visti i molti problemi fisici che Ansaldi sta riscontrando in questa stagione e lo scarso rendimento di Ola Aina.

Dopo due allenamenti il crack

Arrivato dalla Lazio a gennaio in prestito con diritto di riscatto, l’esterno algerino non è stato particolarmente fortunato, infatti dopo appena due allenamenti con i granata si è rotto il legamento crociato e la sua stagione è finita con largo anticipo. Una sfortuna incredibile, visto anche che la carriera del numero 93 dei granata non è mai stata semplice, bersagliato infatti da moltissimi infortuni l’esterno destro non è mai riuscito ad esprimersi al massimo e con una certa continuità. Ancora questa stagione è stato colpito dalla sfortuna, infortunandosi per l’ennesima volta il neogranata ha concluso la stagione a gennaio.

Il Torino lo vuole tenere, ma niente riscatto

Il Torino per via di questo brutto infortunio non vorrà pagare alla Lazio il riscatto prestabilito, ma non vuole nemmeno privarsi di un giocatore che potrebbe rivelarsi prezioso senza averlo nemmeno utilizzato, per questo la società torinese chiederà alla Lazio un altro prestito con diritto di riscatto, magari contrattando per abbassare il prezzo del riscatto. Infatti nel frattempo il valore di mercato del giocatore si è abbassato e i tanti infortuni subiti durante la sua carriera non danno garanzia di continuità. Per questo la dirigenza granata proverà ad ottenere un prestito con diritto di riscatto ma abbassando il prezzo del riscatto.