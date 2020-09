Calciomercato Torino, Fausto Vera rinnova con l'Argentinos

Fausto Vera, tra gli obiettivi di mercato del Torino, ha comunicato sui social di aver rinnovato con l’Argentinos Juniors fino al 2023

Brutte notizie per il Torino sul fronte play. Fausto Vera, regista classe 2000 dell’Argentinos Juniors, ha comunicato tramite il proprio profilo social di aver rinnovato il contratto con il club argentino, facendo intendere di non volerlo lasciare. Era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata la conferma. Più volte gli affondi del Toro non sono andati a segno: Vagnati non è riuscito a convincerlo e le possibilità si restringono ulteriormente. Con l’inizio della Serie A che incombe, resta mancante uno dei tasselli fondamentali per Giampaolo, che dovrà trovare una soluzione alternativa temporanea, come già fatto nel corso del pre-campionato.

Fausto Vera felice per il rinnovo

I granata dovranno ora cercare di chiudere per uno degli altri candidati, tra i quali Torreira, ancora all’Arsenal. Intanto Fausto Vera si gode il momento. “Molto felice per il rinnovo del contratto con l’Argentinos Juniors“, queste le parole del regista sudamericano, che difficilmente se ne andrà. Il vincolo contrattuale attuale mette in difficoltà il Toro, che potrebbe non voler pagare cifre astronomiche per il giovane, virando invece sugli altri profili.

Ecco il post di Fausto Vera su Instagram.