Inizia il campionato e Giampaolo è senza regista: per Torreira c'è da aspettare - Toro.it

Calciomercato Torino / All’esordio a Firenze il tecnico adatterà Rincon al ruolo di play, per Torreira manca ancora l’accordo con l’Arsenal

A Firenze sarà Tomas Rincon a giocare nel ruolo di regista. Ma Rincon un regista non lo è. Interpreterà il ruolo secondo le sue caratteristiche, dando soprattutto una grande mano al Torino in fase di non possesso, proponendosi per impostare l’azione ma difficilmente vedremo partire dai suoi piedi verticalizzazioni e lanci precisi in profondità per mettere l’attaccante davanti al portiere avversario. Per quello serve un regista vero, che Marco Giampaolo, Davide Vagnati e Urbano Cairo hanno individuato in Lucas Torreira: l’uruguaiano avrebbe certamente fatto comodo al tecnico nella partita di sabato, ma per il suo eventuale arrivo c’è ancora da aspettare.

Calciomercato Torino: su Torreira c’è anche la Roma. E spunta pure il Milan

La trattativa tra Torino e Arsenal prosegue, i contatti fra i due club sono costanti ma finora non hanno ancora portato alla fumata bianca: si cerca ancora l’intesa sul pagamento, con il club granata che vorrebbe rimandare il più possibile fra un anno. Nel frattempo però sono arrivate alcune conferme sul fatto che anche la Roma si sia messa sulle tracce del giocatore e, nella serata di ieri, hanno iniziato a circolare voci anche su un interesse del Milan per Torreira.

Calciomercato, Torino-Arsenal: appuntamento dopo la Fiorentina

Il Torino è però ancora la destinazione più probabile per Torreira, ormai certo di lasciare l’Arsenal: tornerebbe volentieri in Italia e riabbraccerebbe anche Marco Giampaolo, il tecnico che più di tutti ha saputo valorizzarlo negli anni alla Sampdoria. Il centrocampista sa quanto sia stimato dal tecnico ed è consapevole del fatto che in granata avrebbe la possibilità di giocare con continuità, mettendosi così alle spalle l’ultima stagione non propriamente esaltante dal punto di vista personale, nonostante le 39 presenze (quasi tutte da titolare) collezionate tra campionato e coppe con Gunners. I discorsi tra Torino e Arsenal proseguiranno nelle prossime ore, ma per sviluppi significativi bisognerà probabilmente attendere dopo la partita contro la Fiorentina.