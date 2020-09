Calciomercato Serie A / Barak approda a Verona. Il Genoa prende Zappacosta

Calciomercato Serie A / Tante le trattative in dirittura d’arrivo: Barak e Favili sono approdati alla corte di Juric. Candreva vuole la Fiorentina

Con la Serie A verso l’inizio, continuano i giri di valzer sul fronte mercato. Molte squadre, già molto attive nelle settimane precedenti, stanno ultimando i dettagli per iniziare al meglio la nuova stagione. Tra queste non manca di certo l’Hellas Verona. Le numerose ed importanti cessioni che il club ha messo in atto, hanno permesso un ricambio notevole tra le fila gialloblù. L’ultimo acquisto è Antonin Barak, approdato alla corte di Juric nella giornata di ieri. Il centrocampista ceco, finito anche nel mirino del Torino, ha lasciato l’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di concretizzazione di alcune condizioni inserite nel contratto ed è già a disposizione del tecnico. Non è però l’ultimo della lista: dopo di lui, l’Hellas ha trovato l’accordo con Favilli, centravanti del Genoa, al prezzo di 15 milioni per un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. É saltato invece Stepinski per il Grifone, che resterà con alte probabilità in gialloblù.

Genoa, arriva Zappacosta. Pjaca si avvicina

Il Genoa però non si accontenta e prosegue dritto per la sua strada. L’ultimo colpo in casa rossoblù è infatti Zappacosta: l’ex Torino, tornato ai Blues dopo la parentesi alla Roma, approderà nel capoluogo ligure con la formula del rpestito secco. C’è già l’ok del Chelsea e del giocatore, che dovrebbe svolgere in giornata le visite mediche e firmare. Intanto si avvicina anche Pjaca, esterno della Juve che rischia di non avere spazio alla corte di Pirlo, come accaduto con Sarri. Un addio temporaneo è perciò la soluzione che più aggrada le parti tirate in causa e potrebbe concretizzarsi oggi. Anche i bianconeri sono pronti ad ufficializzare un nuovo acquisto: si tratta di Dzeko, che dovrebbe arrivare per 15 milioni e che lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche. Grande attesa per lui che, dopo un lungo periodo di corteggiamenti ha ceduto alle avances avanzate dai bianconeri, lasciando Milik libero di approdare alla Roma. Il triangolo di scambi sta quindi per concludersi.

Serie A, il mercato delle altre

I giallorossi intanto potrebbero lasciar partire Fazio, che piace al Cagliari. I sardi non hanno ancora chiuso l’affare Godin, in dirittura d’arrivo, e sono tornati sul giocatore della Roma, da tempo nel mirino del club. I neroazzurri devono gestire un derby del Grifone per quanto riguarda il cartellino di Antonio Candreva, sulla lista dei partenti, che però preferirebbe la Fiorentina di Iachini alle due genovesi. La Viola intanto sta facendo muro alle proposte in arrivo dall’Inghilterra per Pulgar: il club fiorentino non è intenzionato a privarsi di un profilo così improtante, ma la Premier potrebbe allettare il giocatore. Dopo il West Ham si sono fatti avanti i Leeds, che hanno però portato a casa la stessa risposta dei compaesani.