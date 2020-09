Toro attento: anche alla Roma piace Torreira. Granata comunque avanti - Toro.it

Calciomercato Torino / La trattativa tra Torino e Arsenal per Torreira è in uno stato avanzato ma la Roma potrebbe tornare in corsa

La trattativa tra Torino e Arsenal per il passaggio di Lucas Torreira alla società granata è in uno stato avanzato, tanto che il club inglese ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto (inizialmente avrebbe voluto venderlo immediatamente a titolo definitivo). La fumata bianca non è però ancora arrivata: lo sanno anche a Roma ed è per questo che in casa giallorossa si sta ora valutando se provare o no a inserirsi nella trattativa.

Calciomercato Torino: Torreira è seguito anche dalla Roma

Torreira da tempo è seguito dalla Roma ma finora non ha mai dato l’impressione di essere realmente interessata al giocatore, stando a voci che provengono dalla Capitale ora però i dirigenti giallorossi stanno monitorando da lontano la trattativa tra Torino e Arsenal: l’uruguaiano è un calciatore dotato di piedi educati che potrebbero fare al caso di Paulo Fonseca e, ora che l’affare Kumbulla è stato chiuso, la Roma sta pensando a come sistemare il centrocampo.

Calciomercato: Torino in vantaggio nella corsa al centrocampista

Davide Vagnati sta però proseguono il proprio lavoro, che in questa sessione gli ha già permesso di chiudere un paio di trattative complicate come quelle per Karol Linetty e soprattutto Mergim Vojvoda, che era seguito anche dall’Atalanta. Il dt sa che il suo Torino è la squadra al momento più avanti di tutte nell’affare Torreira ma è consapevole anche del fatto che è arrivato il momento di accelerare: la Roma è ancora distante ma non vuole correre il rischio di vedersi sfuggire dalle mani il regista uruguaiano.