La Roma prende Kumbulla e frena per Izzo: Lazio e Inter tornano in corsa

Calciomercato Torino / Per Izzo, i granata e la Roma non erano lontani: ma i giallorossi hanno virato per ora su Kumbulla. E Lazio e Inter…

La corsa verso Marash Kumbulla è stata una maratona. Prima l’Inter sembrava avanti, poi è stata la volta della Lazio. Ma ad arrivare in fondo con la testa davanti a tutti sarà la Roma. L’operazione si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Per il quasi ex difensore del Verona i giallorossi hanno affondato e chiuso in poche ore, quasi le stesse nelle quali si agganciavano i contatti con il Torino per Izzo. Il club capitolino attenderà, prima di fare un altro colpo in difesa. Il centrale campano non è uscito dai radar, tutt’altro, semplicemente il suo addio alla Mole è ora meno imminente di quanto non apparisse nel fine settimana.

Lazio e Inter si rifaranno sotto: la situazione

Le conseguenze di tutto ciò? Ora per Izzo potrà riaprirsi un’altra corsa. Con le stesse contendenti. Lazio e Inter sono ancora alla ricerca di un centrale. E l’ex Genoa è tra gli obiettivi di entrambe, che avevano già sondato il terreno presso il Toro nelle scorse settimane.

Rimandato il matrimonio con la Roma – a causa di Kumbulla -, ora il mercato attorno al 5 si è d’improvviso aperto agli scenari vecchi: lui conteso da più squadre, ma comunque destinato a partire nelle prossime settimane.

Tra la Lupa e i granata c’era un principio d’accordo, qualche giorno fa. Poi erano nati intoppi sulla formula: la Roma chiedeva il diritto di riscatto, mentre da Torino rispondevano con l’obbligo. Se ne riparlerà, ma non a stretto giro di posta. E la palla passerà a Lazio e Inter, che sono pronte a bussare alla porta di Cairo.