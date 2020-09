Calciomercato, Muriqi e Fares alla Lazio. L’Inter ha quasi chiuso per Vidal

Il mercato di Serie A / La Roma prende Kumbulla e lavora con il Napoli per Milik. Per la Juventus è stallo su Dzeko mentre si complica l’affare Suarez

L’inizio del campionato si avvicina sempre di più ma le società di Serie A non hanno ancora chiuso tutti i giochi del calciomercato. Partiamo dalla Lazio: i biancocelesti dopo aver ufficializzato l’acquisto di Muriqi del Fenerbache attendono soltanto che Fares si sottoponga alle visite mediche di rito per rendere ufficiale anche l’approdo alla corte di Inzaghi dell’esterno spallino. In casa Inter invece, si lavora soprattutto in uscita per poter arrivare alla fumata bianca definitiva con Vidal. Ma andiamo con ordine: il cileno è ormai pronto al trasferimento e anche l’accordo con il Barcellona è ormai questione di dettagli tanto che lo stesso ds dei balugrana ha parlato del centrocampista confermando che è “vicino ad andare via“. Prima delle strette di mano definitive, però, l’Inter dovrà perfezionare la cessione di Godin. Con il Cagliari, in questo sento, si sono registrati passi avanti importanti a le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura della trattativa.

Roma-Napoli, continua la trattativa per Milik

Dopo il colpo Kumbulla, in casa Roma l’attenzione è tutta rivolta alla questione Milik. I giallorossi, come risaputo, hanno proposto al giocatore un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione ma per il momento l’attaccante non ha ancora dato il suo consenso. Un tentennamento che impedisce di fatto a Roma e Napoli di chiudere l’accordo anche se l’intesa è stata di fatto trovata (presti a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 15 e 7 di bonus).

Una trattativa in stallo che ne condiziona un’altra sul fronte Juventus. Finchè i giallorossi non avranno la certezza dell’arrivo di Milik, infatti, non lasceranno partire Dzeko che, come noto, resta l’obiettivo primario della squadra di Pirlo. Intanto, si complica e parecchio anche il fronte Suarez. Il giocatore attende di ottenere il passaporto italiano ma i tempi sono tutt’altro che brevi e rischia di non poter essere inserito nella lista UEFA. Uno stallo totale, dunque, in casa bianconera.

Edin Dzeko azione in contrasto contro giocatore del Torino in Campionato

Serie A, le altre trattative di mercato

In casa Milan continuano le pratiche per avvicinarsi a Bakayoko: i rossoneri continuano a lavorare per arrivare ad un accordo con il Chelsea che non sembra lontano ma che, tuttavia, non è previsto in tempi brevi. Con la partenza di Kumbulla in direzione Roma, invece, il Verona ha trovato il sostituto in Kevin Bonifazi tanto da aver già avviato i primi contatti con la Spal. Particolarmente attivo è anche lo Spezia che ha trovato l’accordo con l’Inter per Agoumé e si prepara a chiudere anche per il centrocampista Hendrix del Psv. Dal Cagliari, invece, dovrebbe arrivare Farias per il quale i due club avrebbero già trovato l’accordo.

Alla Sampdoria si pensa addirittura a Keita Balde della Fiorentina ma la trattativa resta particolarmente complicata. Restando in Liguria, ma sul fronte Genoa, proseguono i discorsi con l’Inter per quanto riguarda Gravillon mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli con la Roma per Karsdrop.