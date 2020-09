Andersen ancora titolare nel Lione: trattativa in salita - Toro.it

Calciomercato Torino / Rudi Garcia sta puntando molto su Joachim Andersen in questa prima parte di campionato: l’affare si complica

Altra giornata campionato, altra partita da titolare per Joachim Andersen. Ieri sera il Lione è sceso in campo contro il Montpellier e il difensore danese è stato schierato ancora una volta dall’inizio da Rudi Garcia ed è rimasto in campo per tutta la partita che, per la cronaca, il Lione ha perso 2-1. In queste prime tre giornate di Ligue 1 il centrale che interessa al Torino ha sempre giocato: uno spezzone di gara contro il Digione alla prima di campionato, poi due match da titolare nella difesa e tre. Un chiaro segnale di come Andersen sia ritenuto un giocatore importante per il club francese ma anche di come il lavoro di Davide Vagnati si stia facendo sempre più complicato.

Calciomercato Torino: per Andersen la trattativa si complica

La trattativa per il difensore danese è in salita e difficilmente potrà sbloccarsi alle condizioni che vorrebbe il Torino: prestito con diritto di riscatto fra un anno. Solamente un anno fa il Lione aveva acquistato Andersen dalla Sampdoria per 24 milioni di euro più bonus: per cederlo chiede ora una cifra molto simile. Cifra che il Torino non sembra però disposto a spendere, considerando che Urbano Cairo è intenzionato a investire una parte importante dei fondi per il mercato per l’acquisto di Lucas Torreira, il regista che da troppo tempo manca al suo Torino e che è indispensabile per il gioco di Marco Giampaolo.