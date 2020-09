Murru è a Torino: in corso le visite mediche - FOTO - Toro.it

Calciomercato Torino / Nicola Murru ha raggiunto il capoluogo piemontese: sta svolgendo le visite mediche, poi la firma sul contratto

Nicola Murru sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. Il terzino sinistro è arrivato ieri nel capoluogo piemontese e questa mattina, accolto dal team manager Emiliano Moretti, si è subito recato al Centro di Medicina dello Sport per effettuare il visite mediche di rito: un passaggio obbligatorio prima della firma sul contratto. Questo pomeriggio, dopo aver sbrigato le pratiche contrattuali, svolgerà il primo allenamento al Filadelfia agli ordini di Marco Giampaolo. Ricordiamo che Torino e Sampdoria hanno trovato l’accordo per il passaggio di Murru in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club di Urbano Cairo a 6 milioni di euro.