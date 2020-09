Djidji ha detto sì allo Spezia: cessione più vicina

Calciomercato Torino / Koffi Djidji è sempre più vicino allo Spezia, il difensore può trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto

Koffi Djidji ha accettato la proposta dello Spezia ed è pronto a trasferirsi al club ligure, che ha ormai battuto la concorrenza del Crotone. Per la fumata bianca c’è però ancora da attendere che vengano sistemati gli ultimi dettagli. Decisivo nella trattativa (come vi abbiamo raccontato) il lavoro svolto dal dt del club neopromossa in A, Mauro Meluso, che ha a lungo corteggiato il centrale ivoriano: lo avrebbe voluto con sé già lo scorso anno al Lecce, da quando si è trasferito allo Spezia ha immediatamente avviato i contatti con il Torino ed è riuscito anche a convincere il giocatore ad accettare la proposta.

Calciomercato Torino: Djidji allo Spezia in prestito

La formula del trasferimento di Djidji per cui Torino e Spezia si stanno accordando è quella del prestito con diritto di riscatto in favore dei liguri. Alla corte di Vincenzo Italiano il difensore potrebbe avere a disposizione maggiore spazio di quello che avrebbe restando in granata: nel corso dei vari allenamenti nelle settimane di precampionato non è infatti riuscito a scalare le gerarchie e a convincere Marco Giampaolo a puntare su di lui. Ricordiamo che Djidji era arrivato al Torino dal Nantes nell’estate del 2018 con la formula del prestito con diritto di riscatto, una clausola che era poi stata esercitata un anno fa da Urbano Cairo che aveva versato nella casse del club francese 3 milioni di euro.