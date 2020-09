Ferrari, parla l'ad del Sassuolo: "Inaccettabile l'offerta del Torino" - Toro.it

Calciomercato Torino / L’a.d. del Sassuolo ha parlato di Ferrari, obiettivo dei granata per la difesa: “Offerta non accettabile per il suo valore”

Gian Marco Ferrari è un obiettivo del Torino per rinforzare la difesa a disposizione di Giampaolo. Ma Giovanni Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, club che detiene il cartellino del centrale, ha gettato acqua sul fuoco a Sky Calcio Club: “Per Ferrari dal Torino non è mai arrivata nessuna richiesta se non dal procuratore, con un’offerta non accettabile per quello che è il suo valore. Non l’abbiamo presa minimamente in considerazione”. Strada in salita, dunque, per arrivare a uno dei pupilli del tecnico granata, che lo ha allenato alla Sampdoria.