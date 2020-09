Torreira ancora escluso dall'Arsenal: ma per il Toro "non è una priorità" - Toro.it

Calciomercato Torino / Giampaolo e Vagnati hanno messo in secondo piano l’urgenza di arrivare a un regista. Intanto Torreira è separato in casa

“Il regista non è la nostra priorità” è una frase di Giampaolo pronunciata dopo la fine della partita – persa – contro la Fiorentina, ma è anche la parafrasi di un concetto espresso dal direttore Davide Vagnati prima del fischio d’inizio, a precisa domanda sulla caccia a Torreira. Nascondersi per lavorare meglio (perché è innegabile che il play sia la prima figura ricercata sul mercato) è un’arma a doppio taglio, perché il Toro al “Franchi” si è mostrato miope, impegnato a incensare il combattivo – ed encomiabile – Rincon pur di tralasciare i macroscopici difetti che il suo adattamento si è portato dietro sin qui.

Ancora escluso da Arteta, il regista è sul mercato

L’uruguagio dell’Arsenal è nel mirino. Di passi avanti ne sono stati fatti – se non altro per passare dall’idea alla trattativa -, ma l’accordo tra club ancora non c’è. Intanto Torreira è separato in casa a Londra. I Gunners hanno giocato e vinto anche la seconda partita, contro il West Ham, ma lui non vi ha preso parte. Non era nemmeno in panchina, come già alla prima in casa del Fulham. I granata insisteranno, ma serve uno sforzo in più. Per i tifosi – ma, fino a qualche giorno fa, anche per la dirigenza granata – il regista è una priorità.