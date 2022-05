Calciomercato Torino / La società granata non ha esercitato la clausola per il riscatto di Brekalo: il croato verso l’addio

“Il prossimo anno posso dare di più” aveva dichiarato Josip Brekalo ai microfoni di Dazn subito dopo il triplice fischio di Verona-Torino. Quel di più però potrebbe non mostrarlo sotto la Mole: la società granata, infatti, non ha ancora esercitato la clausola per il riscatto del suo cartellino (c’è tempo fino a mezzanotte) e sembra improbabile lo farà questa sera. Alcuni media tedeschi (tra cui Waz) danno inoltre per sicuro un ritorno del fantasista al Wolfsburg a fine stagione.

Calciomercato Torino: Brekalo verso l’addio?

Certo il Torino potrebbe provare a imbastire anche nelle prossime settimane una trattativa per acquistare Brekalo a titolo definitivo, magari a cifre inferiori rispetto ai circa 11 milioni stabiliti in estate, ma sembra difficile che ciò possa avvenire: il trequartista croato è un giocatore che ha mercato e il Wolfsburg potrebbe riuscire a venderlo a quelle cifre senza particolari problemi. Se il riscatto non arriverà entro la mezzanotte, l’addio di Brekalo dopo la partita contro la Roma sembra essere l’opzione più probabile.