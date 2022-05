Calciomercato Torino / “Ci sono tante squadre che ronzano attorno a Bremer”, dice Cairo: sono giorni di colloqui per decidere il futuro

I giorni sono quelli decisivi, perché né il Torino né Gleison Bremer hanno intenzione di tirare per le lunghe un addio che ormai è diventato inevitabile. E così, il calciatore e il suo entourage stanno infittendo in queste ore i colloqui sul futuro, anche approfittando del fatto che la stagione del difensore è terminata in anticipo a causa degli acciacchi alla caviglia. Non era a Verona e non ci sarà nemmeno contro la Roma, almeno non tra i convocati. Chissà che invece non spunti a bordocampo, a un certo punto, per prendersi gli applausi e i saluti dei tifosi granata. Dettagli, questi, sassolini sulla strada verso il bivio. Gleison e il Toro devono devono solo trovare il modo più conveniente per salutarsi.

L’Inter prova a giocare d’anticipo su Bremer

La squadra che prima di altre si è mossa, con convinzione, per arrivare a Bremer è l’Inter. I nerazzurri sarebbero una destinazione gradita al calciatore, ma devono ancora presentare al Torino l’offerta che permetta loro di valorizzare la pole position. Quando sabato si è diffusa la voce di un avvistamento del calciatore a Como, a colloquio con un immobiliarista – voce poi parzialmente smentita: l’entourage ha confermato alla Gazzetta dello Sport la presenza in Lombardia del calciatore, ma non per cercare casa -, tra i tifosi nerazzurri si è alzata la tensione. Non è fatta, al momento, ma certamente l’Inter ha costruito basi importanti per portare avanti la trattativa.

Cairo: “Ci sono tante squadre…”

Le altre piste sono ancora in piedi, però. E il presidente Cairo non disdegna lo scenario dell’asta per alzare il prezzo. Per questo, a Radio Deejay, ha glissato la domanda sulla valutazione, restando sul vago: “Ci sono tante squadre che ronzano attorno a Bremer”. Per usare le parole del ds Vagnati di qualche settimana fa “la valutazione? Dipende da quante squadre ci chiameranno”. In Francia, c’è chi dà per certo un imminente inserimento del PSG. E anche in Premier qualcosa potrebbe muoversi. Senza dimenticare le altre piste italiane. La sensazione, in ogni caso, è che l’intenzione delle parti sia quella di accelerare fin da ora: il Toro ha bisogno di finalizzare cessione per indirizzare il mercato.