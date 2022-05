Il presidente Cairo a Radio Deejay sul futuro del Gallo e pure di Bremer: “Il Gallo è un ragazzo per bene, però se non c’è ancora accordo…”

Incombe il mercato: ed è da qui che parte l’intervista che il presidente Cairo ha rilasciato a Radio Deejay. La domanda riguarda il futuro di Belotti, Bremer, Singo e Lukic: “Vediamo. Con Belotti il contratto è in scadenza, stanno parlando Vagnati e il suo procuratore e pure Juric è un pochino intervenuto, ho detto che non ne voglio più parlare perché magari così succederà qualcosa di buono. Gli altri sono molto apprezzati, ci sono squadre che ronzano intorno a Bremer in particolare. Siamo reduci da annate complicate dal punto di vista economico quindi dobbiamo sistemare le cose ma facendo in modo di mantenere la forza della squadra, rafforzandola con innesti di qualità, giovani, un mix insomma. Fondamentale avere giovani ma pure esperti, in modo da continuare un cammino iniziato quest’anno. Il campionato ha fatto vedere un bel Toro, che è piaciuto, che ha un’anima, che ha un atteggiamento che piace ai tifosi e pure a me, cose tipiche di un Toro che ha cazzimma”.

Lukic esploso grazie a Juric

Poi Caressa scherza col presidente: “Se arrivassi con un assegno da 35 milioni per Bremer cosa succederebbe? “. “No, non parliamo di questo”, risponde Cairo. “Chiellini come dirigente? No, non lo prenderei, non perché non sia in gamba, cin tutto il rispetto”.

“Lukic? Mihajlovic lo apprezzava molto, era molto giovane ai tempi, la crescita è stata graduale poi è esploso, forse da Juric ha avuto qualcosa che lo ha fatto rendere tanto. Credo sia stato pure motivato nel modo giusto, forse il gioco del mister è adatto a lui”. Ancora su Belotti: “Essendo un ragazzo per bene sarei stupito se dopo 7 anni, capitano, 100 gol, non avesse voglia di restare. Se però non siamo arrivati a un accordo, evidentemente…”.

Sulla corsa scudetto tra Inter e Milan: “Credo sia noto che io da bambino fossi tifoso del Milan e del Toro, quindi sullo scudetto…”. Sull’Alessandria retrocessa in C: “Mi è dispiaciuto, spero possano ripartire bene”.