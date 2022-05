Nonostante la prestazione convincente al Bentegodi, non sarà Zima a sostituire Bremer in futuro. Juric: “Dobbiamo prenderne uno”

Alzi la mano chi a Verona si è accorto dell’assenza di Bremer. Non possiamo vedere ma è facile immaginare che di braccia levate al cielo ce ne siano davvero poche. Il merito di ciò è tutto di Zima che al Bentegodi è stato autore di una prestazione perfetta: ha annullato Simeone, ha preso di testa tutti i palloni che sono arrivati nell’area di rigore del Torino e ha mostrato coraggio nell’inserirsi in avanti (come in qualche occasione si è visto fare anche a Bremer) quando ne ha avuto l’occasione.

Torino, Zima promosso al posto di Bremer

Dopo poche settimane dall’arrivo al Torino del difensore cerco, Juric aveva spiegato di vederlo in futuro come centrale della difesa a tre, nel ruolo ricoperto proprio dal brasiliano. Bremer è stato però insostituibile e Zima è stato spesso impiegato sulla destra: ora che sia il numero 3 che Buongiorno non erano a disposizione, il centrale ceco ha avuto la possibilità di guidare il reparto difensivo e lo ha fatto con attenzione e precisione. Esame superato. Attenzione però: la bella prova del Bentegodi non basterà a garantirgli una promozione nella prossima stagione quando, con ogni probabilità, Bremer sarà ceduto.

Calciomercato Torino: per sostituire Bremer serve un altro difensore

Zima, almeno nell’immediato, non sarà il sostituto del brasiliano. Per il ruolo di centrale di difesa Juric vorrebbe un rinforzo dal mercato: non una scommessa ma un giocatore di affidabilità a cui assegnare senza esitazioni il compito di guidare il pacchetto arretrato. “Se Bremer andrà via, e c’è una grande possibilità che succeda, noi dobbiamo prendere lì un giocatore forte” aveva spiegato lo stesso allenatore croato una settimana fa, dopo la gara contro il Napoli. Non sarà una partita, seppur positiva come quella disputata da Zima contro il Verona, a farli cambiare idea.