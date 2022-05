Con la vittoria di oggi contro il Bologna il Sassuolo ha raggiunto i granata al decimo posto con 50 punti

Ivan Juric ha più volte detto che l’obiettivo in questa parte finale di campionato è quello di mantenere il decimo posto e quindi la parte sinistra della classifica. Ad oggi i granata sono esattamente in decima posizione, ma con il Sassuolo subito dietro, a pari punti. Perciò si deciderà tutto all’ultima giornata. Anche il Verona è in quella zona lì della classifica: nona posizione con due punti in più rispetto a Torino e Sassuolo. Tutte e tre le squadre hanno una partita molto difficile come ultima di campionato: il Toro infatti ospiterà la Roma a Torino, il Verona invece andrà a Roma per affrontare la Lazio e il Sassuolo se la giocherà in casa contro il Milan. La lotta per il decimo posto coincide quindi anche con la lotta per l’Europa League e per lo scudetto, infatti le avversarie di Toro, Sassuolo e Verona sono tutte e tre in corsa per piazzamenti importanti.

Per gli scontri diretti i granata sono in vantaggio

Il Toro è in vantaggio negli scontri diretti sia sul Sassuolo che sul Verona, quindi in caso ci fosse una situazione di parità a livello di punti il Toro sarebbe più avanti delle altre due. Infatti con il Sassuolo i granata hanno vinto all’andata e hanno pareggiato, nonostante meritassero clamorosamente di vincere, al ritorno, con il Verona invece in entrambe le occasioni la squadra di Juric ha vinto, sia a Torino che a Verona, per 1-0. Si deciderà quindi tutto all’ultima giornata, Tutte e tre le squadre vogliono la parte sinistra della classifica, ma solo due di queste riusciranno ad ottenerla.