Calciomercato Torino / Il club granata non ha esercitato la clausola per il riscatto, venerdì può chiedersi l’esperienza in Italia di Brekalo

Quella di ieri doveva essere la giornata del riscatto di Josip Brekalo. C’era fiducia al mattino ma, con il passare delle ore, l’ottimismo è andato via via scemando mentre iniziavano a rincorrersi voci riguardo al fatto che l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino dell’attaccante non sarebbe avvenuta. In serata, poi, i media tedeschi hanno pubblicato la notizia che il giocatore tornerà al Wolfsburg a fine stagione. I più ottimisti tra i tifosi hanno continuato a sperare fino alla mezzanotte che la questione Brekalo si risolvesse positivamente, d’altronde in questi anni di affari chiusi all’ultimo minuto ce ne sono stati parecchi (lo stesso contratto di Brekalo, in estate, fu depositato in Lega pochi minuti prima della chiusura della sessione di mercato). La mezzanotte è però arrivata senza alcuna buona notizia.

Calciomercato Torino: Brekalo verso l’addio, i tifosi si mobilitano sui social

E’ così che il profilo Instagram del fantasista è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi del Torino. “Resta con noi” è il messaggio che più si legge sotto l’ultimo post pubblicato dal giocatore che, tra l’altro, contiene il video del gol segnato al Verona. A oggi sembra però molto difficile (se non del tutto impossibile) che possa esserci un altro dietrofront, dopo quello avvenuto nella giornata di ieri: lo stesso Brekalo nel scorsi mesi aveva manifestato la propria volontà di restare al Torino, le cose hanno iniziato a cambiare dopo il cambio di procuratore. Salvo colpi di scena, dunque, quella contro la Roma sarà l’ultima partita del croato con la maglia granata, poi tornerà momentaneamente al Wolfsburg per poi trasferirsi in un’altra squadra e, magari, essere protagonista anche nelle coppe europee.