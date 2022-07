Calciomercato Torino / Il presidente del Cagliari, Giulini, ha parlato delle trattative per Joao Pedro

Mentre il Toro è tornato ad allenarsi sul campo del Filadelfia in vista della prossima stagione, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati continua a lavorare no stop sul fronte calciomercato tra mille ostacoli. Uno di questi è il forte interesse da parte del Galatasaray per Joao Pedro, giocatore in uscita dal Cagliari che da ormai diverso tempo piace al Toro. A confermare l’interessamento del club turco per l’attaccante italobrasiliano è il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che su questa vicenda, come riportato dal media turco Fanatik, ha dichiarato: “Non eravamo d’accordo con il Galatasaray per Joao Pedro. Il loro interesse è vero, il Galatasaray ha offerto 3 milioni di euro e noi vogliamo 7 milioni di euro”. Quindi manca l’accordo tra Galatasaray e Cagliari per Joao Pedro. Se si muoverà tempestivamente, il Toro potrà dunque superare la concorrenza del club giallorosso e mettere le mani sull’attaccante del Cagliari. Anche perché Ivan Juric sta attendendo i primi rinforzi.