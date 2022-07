Gli unici giocatori offensivi rimasti sono Seck e Verdi: entrambi potrebbero però lasciare il Torino in questa sessione di mercato

Dopo il ritorno di Brekalo in Germania, quello di Pobega al Milan e di Pjaca alla Juve i granata devono correre ai ripari, perchè il tecnico croato al momento ha solamente due trequartisti: Verdi, che è rientrato dal prestito alla Salernitana e che probabilmente lascerà i granata, e Seck, che potrebbe però essere ceduto in prestito. Nel gioco di Juric i trequartisti sono fondamentali e l’allenatore vuole dei giocatori di qualità da schierare dietro la punta centrale. La società granata sta cercando di accontentare il tecnico ma non è semplicissimo, infatti il club torinese ha già intavolato diverse trattative che sta cercando di portare avanti. Prima tra queste è quella per portare Praet in granata, o a titolo definitivo o prolungando il prestito. Purtroppo Torino e Leicester sono ancora molto distanti poiché gli inglesi vorrebbe più soldi di quanti il Toro voglia offrire. In ogni caso i granata continueranno a trattare.

Distanza tra Torino e West Ham sul prezzo di Vlasic

Un’altra trattativa molto complicata è quella che sta cercando di portare Vlasic, trequartista croato del West Ham a vestire la maglia granata. Il giocatore che non ha convinto in Premier League ha comunque un valore di mercato superiore ai 20 milioni di euro e il club inglese sta cercando di ottenere più soldi possibili. L’ipotesi è quella di un prestito con obbligo o diritto di riscatto, ma comunque l’offerta del Toro è molto lontana da quanto il West Ham richiede per lasciar partire il giocatore che piace tanto ai granata. La dirigenza della squadra torinese continuerà a lavorare per cercare di portare il giocatore sotto la Mole, ma anche se non ci riuscisse ha già intavolato altre trattative per altri giocatori in quella zona di campo.

Luis Henrique: il Flamengo supera il Torino

Luis Henrique è un trequartista brasiliano classe 2001, attualmente di proprietà del Marsiglia si è messo in mostra nella scorsa Ligue 1, fornendo 6 assist per i compagni. Il suo valore attuale è di 6 milioni e i granata hanno già trovato un accordo con il club francese per portare il giovane brasiliano a Torino, tuttavia il giocatore sta rallentando la trattativa, perché si è fatto sentire per il suo acquisto anche il Nantes e soprattutto il Flamengo: il giocatore ha preso tempo, ma sta valutando con grande interesse l’offerta del club brasiliano e, dopo le due stagioni molto difficile in Francia, sembra propenso a tornare in Patria.

Laurientè: non c’è ancora l’accordo con il Lorient

Altro trequartista seguito dai granata è Laurienté, francese classe ’98, attualmente di proprietà del Lorient. Il giocatore si è messo in mostra nella scorsa stagione diventando un giocatore fondamentale per la sua squadra, aiutandola in molte occasioni. Non si è ancora riusciti a trovare l’accordo con la squadra, ma le trattative tra il club granata e quello francese continuano. Attenzione anche al Sassuolo che perdendo Djuricic ora cerca dei rinforzi per migliorarsi ed è interessato proprio al trequartista francese e potrebbe inserirsi nella trattativa per cercare di beffare il Toro portandosi Laurientè a casa.

Djuricic è svincolato, il Toro prova il colpo a zero

Uno degli obbiettivi più concreti di questo mercato granata è Filip Djuricic, ex trequartista del Sassuolo è ormai svincolato. L’occasione è troppo buona per non provare il colpo a zero. Davide Vagnati è già al lavoro, ha contattato l’agente di Djuricic ed ha avviato le trattative. C’è ancora un po’ di distanza tra i granata e il trequartista serbo per quanto riguarda lo stipendio, ma le trattative continuano e quella che porta all’ex giocatore del Sassuolo è una pista concreta e percorribile.