Calciomercato Torino / Il ds del club ligure, Riccardo Pecini, ha aperto alla cessione di Maggiore. Ora aspetta la mossa di Cairo e Vagnati

Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia, negli scorsi giorni ha rilasciato una dichiarazione che si lega di pari passo agli obiettivi di mercato del Torino: “Abbiamo avuto due manifestazioni di interesse per Giulio (Maggiore), ma sin qui nessuno ha parlato di numeri e ha fatto un’offerta”. Messaggio chiaro e tondo, rivolto alle pretendenti del capitano spezzino. Maggiore non rinnoverà con il suo attuale club e la società ha necessità di incassare il prima possibile. La trattativa con il Torino è stata avviata, il ds dei liguri ha comunicato il prezzo del giocatore ma non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale: di cifre però con Vagnati se ne è parlato e se ne riparlerà anche nei prossimi giorni, quando è previsto un nuovo incontro tra le parti.

Linetty o Seck: le pedine per arrivare a Maggiore

Al centro dei discorsi tra i dirigenti di Torino e Spezia rientreranno anche le possibile contropartite tecniche: Linetty sarebbe quella che farebbe più comodo ad entrambe le parti. Non rientra più nei piani del Torino e il polacco ha manifestato la volontà di ritornare il Liguria (dove ha da poco aperto anche un ristorante). L’alternativa è Seck, che il Toro cederebbe in prestito. Non è detto però che la formula possa essere condivisa dallo Spezia che, dopo aver avuto il mercato bloccato, approfitterebbe della situazione col suo capitano per fare cassa. Naturale sia così. Anche perché il valore di mercato della rosa dello Spezia non consente di poter mangiarsi le mani di fronte a una buona opportunità per fare plusvalenze. Maggiore è stata una colonna in queste stagioni dello Spezia, da Italiano a Thiago Motta. Quest’anno il suo apporto lo ha concesso disputando 35 gare e offrendo 2 reti (contro Inter e Udinese) e 3 assist.