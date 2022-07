Calciomercato Torino / Milinkovic-Savic resta nella lista dei partenti ma l’ipotesi Fiorentina rischia di sfumare definitivamente

Milinkovic-Savic dopo aver iniziato la stagione come titolare inamovibile ed essere migliorato di partita in partita ha avuto, dopo le vacanze di natale e dopo aver preso il covid, un brusco calo, e le sue prestazioni non sono più state giudicate all’altezza, tanto che il serbo ha perso il posto da titolare a vantaggio di Berisha che ha potuto dimostrare le sue qualità. L’obiettivo numero uno per la porta è Dragowski, ma per arrivare ad acquistare un nuovo portiere bisogna cercare di cedere il numero 32 del Torino.

Calciomercato Torino: Milinkovic-Savic, resta viva la pista inglese

Per il suo acquisto si era fatta avanti la Fiorentina, che però ha cambiato obbiettivo, spostando i suoi interessi su Gollini, soffiandolo proprio al Torino che era molto interessato a far firmare al portiere di proprietà dell’Atalanta un contratto. Ora le possibilità che l’estremo difensore possa trasferirsi in viola sono quasi del tutto svanite.

L’unica speranza del Torino al momento, per cedere Milinkovic-Savic, arriva dalla Premier League: il Brentford, che ha chiuso la stagione in tredicesima posizione, ha già effettuato i primi sondaggi per il portiere. In casa granata attendono però ancora una vera e propria offerta da parte del club inglese per l’estremo difensore: i contatti tra le parti sono però ancora in corso. Al momento è assai improbabile vedere Milinkovic-Savic anche nella prossima stagione con la maglia del Toro.