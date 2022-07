Calciomercato Torino / Gollini è ormai a un passo dalla Fiorentina, la società granata deve ora cercare un altro estremo difensore

Negli scorsi giorni il dt Davide Vagnati aveva ripreso le trattative con Beppe Riso, agente di Pierluigi Gollini, i granata infatti in questa finestra di mercato stanno cercando di trovare un nuovo portiere visto che nella scorsa stagione Vanja Milinkovic-Savic non ha convinto ed è stato bocciato. Purtroppo per il club granata, però, Gollini è sempre più vicino alla Fioretina: la società viola, inoltre, il prossimo anno parteciperà alla Conference League, una competizione che il portiere dell’Atalanta vorrebbe giocare. Il ritorno di Gollini nella squadra dove aveva trascorso la sua giovinezza ed era cresciuto lascia il Toro senza un portiere titolare, e adesso, per cercare di fare il salto di qualità e puntare ad una competizione europea avere un estremo difensore di sicura affidabilità che possa fare il titolare potrebbe davvero fare molta differenza.

Con Gollini alla Fiorentina si apre un’altra finestra

Gollini è ormai quasi un giocatore della Fiorentina e la società granata è ora alla ricerca di un altro portiere che possa contendersi con Etrit Berisha il posto da titolare. Al dt Vagnati piace un un portiere di prospettiva ma allo stesso tempo già esperto del nostro campionato: Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco è attualmente di proprietà della Fiorentina, ma la società viola lo ha messo sul mercato e il suo posto in rosa sarà preso proprio da Gollini. Su di lui ci sono anche due club spagnoli che sono in vantaggio: l’Espanyol e il Celta Vigo. La trattativa è in corso ma è complicata, anche perché le richieste della Fiorentina sono alte.