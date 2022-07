Corsa, fisicità e assist, chi è Brian Bayeye, esterno francese del Catanzaro

Brian Bayeye è un esterno destro di centrocampo francese del Catanzaro, nato a Parigi il 30 giugno del 2000. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Troyes si è trasferito al Catanzaro nella stagione 2019/2020, senza trovare praticamente mai spazio e giocando appena 2 partite in campionato senza mai incidere e senza scendere in campo né nei playoff di Serie C né in Coppa Italia di Serie C, nella stagione successiva ha lasciato il club calabrese temporaneamente, andando a giocare in prestito al Carpi dove trovò molto più spazio, giocando ben 21 partite e mettendosi in mostra, senza tuttavia riuscire a lasciare il segno in maniera indelebile.

Il ritorno a Catanzaro e la stagione dell’esplosione

Tornato in Calabria nella stagione dopo, ha fatto ricredere tutti quelli che nel suo primo anno nel club calabrese non avevano creduto in lui al 100%, disputando un ottimo campionato in Serie C, diventando un titolare molto importante per il Catanzaro, le 26 partite giocate mostrano come l’allenatore della squadra calabrese lo abbia ritenuto fondamentale. Durante queste molte presenze è riuscito anche a fornire 5 assist per i compagni di squadra, senza però essere mei riuscito a segnare. Alto 182 centimetri, l’esterno francese è un giocatore fisico, dotato di grande velocità, accompagnata da una buona tecnica. Adesso il giocatore è a un passo da Torino.